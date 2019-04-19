Джим Рутерфорд: В 2016 и 2017 годах «Питтсбург» был командой, в этом году я этого не увидел Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд поделился мнением о поражении команды в первом раунде Кубка Стэнли от «Айлендерс» (0-4).

- Мне интересно, не произошло ли это потому, что слишком многие в команде, став двукратными обладателями Кубка Стэнли, оказались довольны тем, как сложилась их карьера. Значит ли это, что нам надо меняться, чтобы у команды вновь загорелись глаза?

В 2016 и 2017 годах мы были командой. Очень сплоченной командой. В этом году я этого не увидел. С самого начала сезона. Я не видел, чтобы ребята действовали как команда.

У нас много хороших ребят, и у них хорошая репутация. Они выиграли Кубок Стэнли, внесли существенный вклад в этот успех. В зависимости от того, что мы запланируем, у нас есть ценные ресурсы, которыми мы можем воспользоваться для перемен, - приводит слова Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Питтсбург» впервые с 2013 года потерпел поражение в кубковой серии за четыре поединка. В 2013 году команду в финале Восточной конференции всухую переиграл «Бостон».