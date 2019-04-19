Александр Лукашенко: Еще один год «Динамо» опозорится, а дальше – не нужна нам эта КХЛ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в очередной раз выразил недовольство результатами минского «Динамо» в КХЛ.
«Я против бешеных зарплат в спорте, – приводит «Прессбол» слова главы государства. – Как в минском «Динамо». До 15 миллионов в год имеют и что показали? Может, один год они еще во главе с (министром внутренних дел Игорем) Шуневичем опозорятся, а дальше – не нужна там эта КХЛ и вообще такая команда.
За эти деньги мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси! Как будто эти пацаны, что вчера выиграли у чехов, хуже хоккейной империи? Они же здесь учились, у всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте».
Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» набрало 42 очка в 62 матчах регулярного чемпионата и заняло 11-е место в Западной конференции. «Зубры» не попали в плей-офф во второй раз подряд и в седьмой – за 11 лет в КХЛ.
Добавим, что Шуневич возглавляет наблюдательный совет клуба и входит в состав совета директоров КХЛ.
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