Свечников, скорее всего, пропустит пятый матч серии плей-офф с «Вашингтоном» Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор сомневается в том, что форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников примет участие в пятом матче серии с «Вашингтоном».

- Сыграет ли Свечников в субботу? Я сомневаюсь в этом, - приводит слова Бриндамора журналист Майкл Смит в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным.

Добавим, что в серии между «Каролиной» и «Вашингтоном» равный - 2-2.