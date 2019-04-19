Свечников, скорее всего, пропустит пятый матч серии плей-офф с «Вашингтоном»

- Сыграет ли Свечников в субботу? Я сомневаюсь в этом, - приводит слова Бриндамора журналист Майкл Смит в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным.
Добавим, что в серии между «Каролиной» и «Вашингтоном» равный - 2-2.
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