Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Шумакова (видео) Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший в первом периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».

«На 13-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком «Авангарда» Сергеем Шумаковым, главный тренер гостей инициировал запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра определено – блокировки вратаря не было. Взятие ворот засчитывается», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Добавим, что после двух периодов встречи счет 2:1 в пользу омской команды.