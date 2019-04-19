Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Шумакова (видео) - Советский спорт
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19 апреля 2019 21:24Хоккей

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Шумакова (видео)

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший в первом периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».

«На 13-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком «Авангарда» Сергеем Шумаковым, главный тренер гостей инициировал запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра определено – блокировки вратаря не было. Взятие ворот засчитывается», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Добавим, что после двух периодов встречи счет 2:1 в пользу омской команды.

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