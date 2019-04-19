Покер Ягра принес «Кладно» победу в матче против «Ческе-Будеевице» - Советский спорт
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19 апреля 2019 21:28Хоккей

Покер Ягра принес «Кладно» победу в матче против «Ческе-Будеевице»

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр оформил покер в выездном матче Экстралиги против «Ческе-Будеевице» (4:2).

В этой встрече 47-летний нападающий отличился заброшенными шайбами на 6-й, 9-й, 25-й и 40-й минутах.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Ягра 13 (7+6) очков в 13 матчах.

В ноябре 2018 года стало известно, что Ягр станет официальным лицом хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

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