Покер Ягра принес «Кладно» победу в матче против «Ческе-Будеевице»

В этой встрече 47-летний нападающий отличился заброшенными шайбами на 6-й, 9-й, 25-й и 40-й минутах.
Добавим, что в текущем сезоне на счету Ягра 13 (7+6) очков в 13 матчах.
В ноябре 2018 года стало известно, что Ягр станет официальным лицом хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.
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