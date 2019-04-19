ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв всухую «Авангард»

«Авангард» на своем льду проиграл ЦСКА в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Матч закончился в овертайме со счетом 3:2 в пользу армейцев.
В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Сергей Шумаков (13-я минута) и Коди Фрэнсон (17). У московского клуба отличились Кирилл Капризов (24) и Константин Окулов (58).
В овертайме победную шайбу на свой счет записал Максим Мамин (78).
Напомним, что в первых трех матчах финала победу праздновали хоккеисты ЦСКА (5:2, 3:0, 2:0). Таким образом, после этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу армейцев.
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Кубок Гагарина
Финал. 4-й матч
«Авангард» - ЦСКА – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).
Голы: 1:0 - Сергей Шумаков (Сергей Широков, 12:51, бол.), 2:0 - Коди Фрэнсон (Алексей Емелин, Тейлор Бек, 17:11), 2:1 - Кирилл Капризов (Иван Телегин, 23:47), 2:2 - Константин Окулов (57:12), 2:3 – Максим Мамин (77:44).
Вратари: Бобков – Сорокин.
Броски: 74-82, в створ: 38-38
Вбрасывания: 40-46
Штраф: 14-33
Счет в серии: 0-4
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