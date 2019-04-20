Максим Мамин: Настроен ли вернуться в Северную Америку? Еще не знаю, дайте попраздновать! ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Нападающий ЦСКА Максим Мамин поделился эмоциями после победы над «Авангардом» (4-0) в финальной серии Гагарина. В четвертом матче серии Мамин забил победную шайбу в овертайме.

«Смотрю на лица партнеров, тренеров, семью свою обнимаю — это лучшие эмоции, которые я когда-либо испытывал! Не зря я возвращался из Флориды, о таком мог только мечтать.

Я концентрировался на сезоне, шел к своим целям, так получилось, что в плей-офф набрал больше, чем в регулярке.

Настроен ли вернуться в Северную Америку? Еще не знаю, дайте попраздновать!», - цитирует Мамина Sport24.ru.