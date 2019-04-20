Кирилл Капризов: Нельзя сравнивать победу в Кубке Гагарина с олимпийской медалью - Советский спорт
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20 апреля 2019 00:52ХоккейСметанникова Дарья

Кирилл Капризов: Нельзя сравнивать победу в Кубке Гагарина с олимпийской медалью

ЦСКА в финале Кубка Гагарина обыграл «Авангард» (4-0).

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу в Кубке Гагарина, которая стала первой в истории армейского клуба.

«До последней минуты сохранялась интрига, а прошлых двух матчах игра шла до одного гола. Мне кажется, классная серия получилась, отдавали много сил в каждом матче.

Про проклятие Кубка Континента мне с прошлого года говорили, я считаю, что это бред!

Сегодня у нас в первом периоде было много ненужных удалений, в перерыве поговорили, начали делать правильные вещи!

Выигрывать очень приятно. Нельзя сравнивать это с олимпийской победой, все победы приятны», - цитирует Капризова Sport24.ru.

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