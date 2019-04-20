Сергей Шумаков: «Авангард» пойдет по чемпионскому пути ЦСКА

В финальной серии плей-офф КХЛ ЦСКА обыграл «Авангард» со счетом 4-0. Нападающий омского клуба Сергей Шумаков подвел итог финала.
«Это поражение сделает нас сильнее, пойдем по чемпионскому пути ЦСКА! В плей-офф я не зажег, мне помогали партнеры и доверяли тренеры. С ЦСКА мы играли неплохо, нам не хватило голов! В их игре ничего не изменилось с того года, они играют по той же системе. У их победы много факторов, тяжело что-то выделить.
Все сложилось выше моих ожиданий, мы вышли в финал. Хартли — неординарный тренер, много внимания уделяет нюансам, такого я еще не видел за свою карьеру. Думаю, меня это изменило, я стал организованнее», - цитирует Шумакова Sport24.ru.
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