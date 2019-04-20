НХЛ назвала трех звезд дня

Национальная хоккейная лига назвала трех звезд игрового дня.
Первой звездой дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, который набрал 3 (2+1) очка в победном матче серии с «Калгари Флэймз».
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс признан второй звездой дня. В игре с «Бостон Брюинз» хоккеист забросил одну шайбу.
Тройку лучших замкнул форвард «Колорадо» Колин Уилсон, набравший 3 (2+1) баллам в матче с «Калгари».
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