Бузова рассказала, почему стала болеть за «Авангард» Телеведущая и певица ходила на домашние матчи «Авангарда» в Балашихе.

Ольга Бузова объяснила, почему начала поддерживать омский «Авангард».

«Все очень просто. 31 декабря я выпустила песню «Танцуй под Бузову» и запустила всероссийский флешмоб, а в самом начале 2019-го совершенно случайно наткнулась в социальных сетях на танец талисмана «Авангарда» Ястреба с болельщицами, который они исполняли на одной из площадей города. Я, конечно, выложила это видео в своих соцсетях и тем самым привлекла дополнительную аудиторию. Судя по всему, тогда-то омичи меня и приметили - руководители «Авангарда» пригласили на игру. Я пришла, и ребята в том поединке победили действующего чемпиона – казанский «Ак Барс», причем с ошеломительным счетом, забросив семь шайб. И второй мой приход во дворец спорта в Балашихе тоже принес Омску успех.

Когда к тебе с любовью относятся, хочется отвечать тем же. Ценю и уважаю человеческие отношения. Помню, как разговаривала с игроками «Авангарда» перед поединками с ЦСКА и сказала им, что наверняка многие станут говорить сейчас о том, что оказаться в финале - уже победа. Но я против того, чтобы довольствоваться малым», - цитирует Бузова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Авангард» проиграл ЦСКА (0-4) в финальной серии Кубка Гагарина.