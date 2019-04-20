«Авто» выиграл у «Локо» третий матч подряд и повел в серии 3-2 Уральцам осталось сделать последний шаг к Кубку Харламова.

Во всех четырех предыдущих матчах серии побеждали исключительно гости. В пятом матче они же и открыли счет – это сделал уже на 11-й секунде ярославец Георгий Иванов. Екатеринбургским ребятам понадобилось 43 минуты «чистого» времени для того, чтобы выровнять цифры на табло.

В последние минуты третьего периода «Локо» практически запер хозяев в их зоне, но пробить до сирены так и не сумел, и игра перешла в овертайм.

В МХЛ овертаймы, кроме решающих матчей, играются по 10 минут в формате «четыре на четыре». Весь овертайм прошел под диктовку железнодорожников, но одна из редких контратак, проведенная хозяевами уже перед самым окончанием оаертайма, завершилась успехом, и Даниил Зайцев вырвал третью подряд победу для «Авто».

Екатеринбургский клуб, изначально уступая в серии 0-2 после двух домашних матчей, теперь ведет в счете 3-2, и уральцам до Кубка Харламова осталась всего одна победа.

Чемпионат МХЛ. Кубок Харламова. Матч № 5

«Авто» (Екатеринбург) – «Локо» (Ярославль) – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0).

Счет в серии до четырех побед: 3-2.

Шайбы забросили: Севостьянов, Зайцев – Иванов.

Броски в створ: 24-49. Штраф: 12-12.

Вратари: Галкин – Окоряк.

Судьи: Барулин, Колонутов.

20 апреля 2019 года. Екатеринбург, КРК «Уралец», 5.545 зрителей (5.570).