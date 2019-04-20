Сборная России выиграла и второй матч Еврочелленджа у Швейцарии - Советский спорт
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20 апреля 2019 18:28Хоккей

Сборная России выиграла и второй матч Еврочелленджа у Швейцарии

Плановая подготовка к чемпионату мира продолжается.

С каждым последующим матчем сперва Еврочелленджа, а потом и Евротура сборная России будет все больше приобретать очертания той команды, которая в итоге отправится на чемпионат мира. Пока еще она от этой команды далека, что доказал второй матч со Швейцарией.

Начиналось все достаточно позитивно, и в первом периоде россияне забросили две безответных шайбы. Но во второй двадцатиминутке наши успехи в атаке стали гораздо. Хорошо еще, Георгиев стоял непоколебимо, ведь моменты у швейцарцев начали понемногу появляться. Тем не менее, ко второму перерыву наши ребята забросили третью шайбу, практически решив исход матча.

В начале заключительной двадцатиминутки Владимир Ткачев забросил свою вторую шайбу в матча и набрал свое третье очко. Только после этого наши игроки позволили себе расслабиться настолько, что Георгиев «привез» себе шайбу из-за ворот.

Дальше игра спокойно катилась к своему завершению, но за две с половиной минуты до финальной сирены швейцарцы заменили голкипера на шестого полевого игра – и тут же пропустили в пустые ворота. Это была уже финальная точки, сборная России победила со счетом 5:1.

Еврочеллендж

Россия - Швейцария – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Голы: 1:0 - Бурмистров (Яковлев, Ткачев, 08:37). 2:0 - Барабанов (Кадейкин, Жафяров, 18:36). 3:0 - Ткачев (Барабанов, Елесин, 37:28). 4:0 - Ткачев (Плотников, Бурмистров, 43:54 – бол.). 4:1 - Бергаджия (Род, 45:11). 5:1 – Плотников (Елесин, Кадейкин, 57:37 – п.в.)

Вратари: Георгиев – Майер (Деклу, 34:52).

Броски в створ: 25-29. Вбрасывания: 31-22. Штраф: 6-12.

Судьи: Оскирко, Наумов (оба – Россия).

20 апреля 2019 года. Сочи. Арена «Шайба»

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