Илья Воробьев: Георгиев сыграл оба матча со швейцарцами, чтобы быстрее адаптироваться Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги второго товарищеского матча со сборной Швейцарии (5:1).

- Ребята хорошо отработали сегодня. Сегодня была хорошая мотивация – сразу у троих легендарных хоккеистов сегодня дни рождения. Подарок им сделали.

– Можно ли сейчас говорить о составе команды на чемпионат мира?

– Нет, это делать еще рано. Впереди у нас еще два матча Еврочелленджа и три матча Евротура. Состав на матч против Латвии определим позже, после того, как разберем прошедшие игры.

– Почему не сыграл Яруллин?

– Пока мы решили проверить других ребят.

– Георгиев сыграл оба матча. Решили дать ему практику и время на адаптацию?

– Да, именно поэтому, - приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР.

Добавим, что следующий матч в рамках Еврочелленджа сборная России проведет в среду, 24 апреля, против команды Латвии.