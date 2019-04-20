Илья Воробьев: Георгиев сыграл оба матча со швейцарцами, чтобы быстрее адаптироваться - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 19:59Хоккей

Илья Воробьев: Георгиев сыграл оба матча со швейцарцами, чтобы быстрее адаптироваться

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги второго товарищеского матча со сборной Швейцарии (5:1).

- Ребята хорошо отработали сегодня. Сегодня была хорошая мотивация – сразу у троих легендарных хоккеистов сегодня дни рождения. Подарок им сделали.

– Можно ли сейчас говорить о составе команды на чемпионат мира?
– Нет, это делать еще рано. Впереди у нас еще два матча Еврочелленджа и три матча Евротура. Состав на матч против Латвии определим позже, после того, как разберем прошедшие игры.

– Почему не сыграл Яруллин?
– Пока мы решили проверить других ребят.

– Георгиев сыграл оба матча. Решили дать ему практику и время на адаптацию?
– Да, именно поэтому, - приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР.

Добавим, что следующий матч в рамках Еврочелленджа сборная России проведет в среду, 24 апреля, против команды Латвии.

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