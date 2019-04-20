Александр Георгиев: Немножко обидно, что не удалось со Швейцарией отыграть «на ноль» - Советский спорт
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20 апреля 2019 20:10Хоккей

Александр Георгиев: Немножко обидно, что не удалось со Швейцарией отыграть «на ноль»

Голкипер сборной России Александр Георгиев прокомментировал победу команды во втором товарищеском матче со сборной Швейцарии (5:1).

– Ребята сегодня хорошо помогали, здорово играли в защите, ложились под шайбы. Хотелось бы лучше играть с шайбой, у площадки другие углы и другие отскоки. Немного отвык от них. Но теперь буду привыкать.

– Швейцарцы сегодня больше бросали.
– Да, они немножко поменяли систему игры, активнее шли, старались больше бросать. Я при такой игре чувствовал себя комфортно, почувствовал ритм.

– Владимир Ткачев сказал, что перед матчем команда знала сразу о трех днях рождения ветеранов – Фетисова, Мальцева и Шалимова.
– Да, мы говорили об этом. Хотели сделать подарок нашим легендам, хорошо, что удалось это сделать. Поздравляем их с днем рождения и посвящаем им победу.

– Не обидно, что не удалось отыграть «на ноль»?
– Немножко обидно, но случилось, как случилось. Главное, что мы контролировали игру и победили, - приводит слова Георгиева пресс-служба ФХР.

Напомним, что в первом матче российская команда также одержала победу над швейцарцами (5:2). Следующий матч в рамках Еврочелленджа сборная России проведет в среду, 24 апреля, против команды Латвии.

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