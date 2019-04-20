Свечников не сыграет в пятом матче серии с «Вашингтоном» - Советский спорт
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20 апреля 2019 20:17ХоккейСпирин Дмитрий

Свечников не сыграет в пятом матче серии с «Вашингтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор сообщил, что нападающий Андрей Свечников пропустит пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет 21 апреля.

«Свечников, Ферланд и Мартинук не помогут «Каролине» в пятом матче серии. У меня нет информации относительно сроков возвращения в строй Андрея. Он добился определенного прогресса, но это все, что я знаю», — цитирует тренера журналист Саманта Пелл.

Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьем матче серии.

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