Радулов признан первой звездой матча «Нэшвилл» - «Даллас» - Советский спорт
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21 апреля 2019 02:00Хоккей

Радулов признан первой звездой матча «Нэшвилл» - «Даллас»

В минувшую субботу «Даллас» в гостях переиграл «Нэшвилл» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 5:3.

Форвард «Старз» Александр Радулов был признан первой звездой матча. Российский нападающий провел на льду 18 минут 50 секунд, записал на свой счет две заброшенные шайбы и закончил матч с показателем полезности «+3».

Второй звездой матча был признан форвард «Далласа» Джейсон Дикинсон, также оформивший дубль в этой игре. Третьей звездой стал нападающий «Старз» Джейми Бенн, отметившийся тремя результативными передачами.

Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Далласа». Шестой матч состоится в ночь на 23 апреля на «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе.

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