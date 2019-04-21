Радулов признан первой звездой матча «Нэшвилл» - «Даллас» В минувшую субботу «Даллас» в гостях переиграл «Нэшвилл» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 5:3.

Форвард «Старз» Александр Радулов был признан первой звездой матча. Российский нападающий провел на льду 18 минут 50 секунд, записал на свой счет две заброшенные шайбы и закончил матч с показателем полезности «+3».

Второй звездой матча был признан форвард «Далласа» Джейсон Дикинсон, также оформивший дубль в этой игре. Третьей звездой стал нападающий «Старз» Джейми Бенн, отметившийся тремя результативными передачами.

Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Далласа». Шестой матч состоится в ночь на 23 апреля на «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе.