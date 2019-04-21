«Сент-Луис» вышел во второй раунд Кубка Стэнли благодаря хет-трику Шварца

«Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 3:2.
В составе победителей хет-трик оформил Джейден Шварц. У «Виннипега» отличились Дастин Бафлин и Брайан Литтл.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 47 секунд, но результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Сент-Луис» повел в серии со счетом 4-2 и вышел в следующий этап розыгрыша Кубка Стэнли.
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