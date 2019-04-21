Радулов – третья звезда дня в плей-офф НХЛ - Советский спорт
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21 апреля 2019 08:15ХоккейСметанникова Дарья

Радулов – третья звезда дня в плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итога очередного дня первого раунда Кубка Стэнли.

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан третьей звездой дня. На счету хоккеистам дубль в ворота «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 3-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Главной звездой дня стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в игре с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2 в серии).

Второе место занял форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем, которым забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:0, 3-2 в серии).

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