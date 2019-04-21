Форвард «Вашингтона» Оши сломал ключицу - Советский спорт
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21 апреля 2019 08:51ХоккейСметанникова Дарья

Форвард «Вашингтона» Оши сломал ключицу

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» (6:0) и повел в серии 3-2.

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши не принимал участия в пятом матче серии. Американец получил травму в предыдущей игре после неудачного толчка со стороны Уоррена Фегеле.

Журналист Барри Сврлуга сообщил, что у Оши диагностирован перелом ключица. Вероятнее всего, хоккеист не поможет «Вашингтону» на протяжении всего Кубка Стэнли.

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