Форвард «Вашингтона» Оши сломал ключицу

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши не принимал участия в пятом матче серии. Американец получил травму в предыдущей игре после неудачного толчка со стороны Уоррена Фегеле.
Журналист Барри Сврлуга сообщил, что у Оши диагностирован перелом ключица. Вероятнее всего, хоккеист не поможет «Вашингтону» на протяжении всего Кубка Стэнли.
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