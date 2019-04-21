Владислав Третьяк: Три вратаря, все шикарно, выбор хороший, это здорово - Советский спорт
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21 апреля 2019 10:42Хоккей

Владислав Третьяк: Три вратаря, все шикарно, выбор хороший, это здорово

У сборной России на чемпионате мира по хоккею будет очень хорошая бригада вратарей. Такое мнение высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

О вратарской бригаде на грядущем чемпионате мира высказался президент ФХР, трехкратный Олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

- Надеемся, сборная будет у нас сильная, будет хорошее подкрепление из НХЛ, думаю, у тренеров будет проблема, кого брать. Самое главное, не ошибиться в составе и пригласить лучших, - сказал легендарный голкипер сборной СССР. - Если Василевский приедет, будет очень хорошая вратарская бригада. Смотрел матч с командой Швейцарии, Александр Георгиев очень солидно, профессионально играл, а есть еще Сорокин, три вратаря, все шикарно, выбор хороший, это здорово.

Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в группе «В» с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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