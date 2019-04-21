Бузова – «Авангарду»: Проигрыш – залог будущих побед (фото)

«Локомотив» против ЦСКА: три травмы, юмор Семина и грусть Гончаренко Тренеры дали мощную пресс-конференцию после матча.

«Вашингтон», ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)! Пятый матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.

Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемы Защитник «Спартака» накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236 Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

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Жаль, Мамаеву и Кокорину выключили телевизор! «Зенит» и «Краснодар» сыграли лучший матч российского сезона (видео) К перерыву команды нанесли 23 удара, Ярослав Ракицкий и Маурисио Перейра исполнили шедевры, а победу «Зениту» на 95-й минуте принес Артем Дзюба!

Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-офф Кубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.

Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спали В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.

Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонах После открытой тренировки вратарь «Спартака» рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?