Бузова – «Авангарду»: Проигрыш – залог будущих побед (фото)

Ольга Бузова поблагодарила «Авангард» после завершившегося сезона в КХЛ.
«Проигрыш — залог будущих побед. Все самое главное — впереди. Спасибо за красивую игру и волю к победе, «Авангард», - написала Бузова в инстаграме.
Напомним, «Авангард» проиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина с общим счетом 0-4.
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