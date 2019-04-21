Бузова – «Авангарду»: Проигрыш – залог будущих побед (фото) - Советский спорт
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21 апреля 2019 12:30ХоккейСметанникова Дарья

Бузова – «Авангарду»: Проигрыш – залог будущих побед (фото)

Телеведущая и певица ходила на домашние матчи «Авангарда» в Балашихе.

Ольга Бузова поблагодарила «Авангард» после завершившегося сезона в КХЛ.

«Проигрыш — залог будущих побед. Все самое главное — впереди. Спасибо за красивую игру и волю к победе, «Авангард», - написала Бузова в инстаграме.

Напомним, «Авангард» проиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина с общим счетом 0-4.

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