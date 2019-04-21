«Агидель» второй раз одолела «Динамо» и находится в шаге от титула чемпиона ЖХЛ Уфимская «Агидель» с немалым трудом, но все-таки обыграла второй раз санкт-петербургское «Динамо».

В каждом из трех периодов второго матча было заброшено по одной шайбе. Главным действующим лицом матча стала Николь Чулкова, поучаствовавшая в обеих шайбах своей команды. Сначала, в первом периоде, именно она открыла счет в матче. А в заключительной двадцатиминутке вывела «Агидель» вперед, забросив победную шайбу.

«Агидель» одержала вторую победу в серии. А поскольку финальная серия в Женской хоккейной лиге проводится до трех побед, уфимским девушкам достаточно будет одержать одну победу в трех следующих матчах, два из которых запланированы в Северной столице.

Чемпионат ЖХЛ. Финал. Матч № 2

«Агидель» (Уфа) – ЖКХ «Динамо» (Санкт-Петербург) – 0:0 (1:0, 0:1, 1:0)

Счет в серии: 2-0

Голы: 1:0 – Чулкова (Митрофанова, 06:37). 1:1 – Прокопенко (Надеждина, 23:56). 2:1 – Роднова (Чулкова, 52:48).

Вратари: Пругова – Третяк.

Броски: 54-37. Броски в створ: 34-19. Вбрасывания: 36-18. Штраф: 2-2.

Судьи: Зуева, Устинова.

21 апреля 2019 года. Уфа. Городской дворец спорта.