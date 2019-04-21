Тренер юниорской сборной России: Американцы производят впечатление команды без слабых мест

- Ожидали от американцев такой игры - они производят впечатление команды без слабых мест. Естественно, слабые места у них есть, к сожалению, мы сегодня воспользовались ими не в полном объеме. Они не очень любят играть в обороне, нам нужно было ловить их на контратаках, моменты были. Но мы забили всего три шайбы, с таким соперником этого мало.
При счете 3:4 могли изменить исход за несколько минут до конца основного времени. Но у нас всего шесть защитников, можно сказать, что они «наелись». В матче с Латвией Никита Седов получил в столкновении с соперником перелом руки, к сожалению, для него турнир закончен.
В целом, отрезок в третьем периоде, когда мы перехватили инициативу и забросили — позитивный. Но на фоне усталости допустили нехарактерную ошибку на пересменке, мы пропустили пятую шайбу - она решила исход матча.
Пусть лучше такие поражения случаются сейчас, на групповой стадии, чем в плей-офф. Это трудный момент, но мы на то и команда, чтобы сплотиться сейчас и выйти из этой ситуации вместе, - приводит слова специалиста пресс-служба ФХР.
Добавим, что следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля. Соперником наших ребят станет команда Швеции, начало матча – в 20.30 по московскому времени.
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