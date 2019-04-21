Нападающий юниорской сборной России: Хороший подзатыльник получили сегодня от США

- Скорости были хорошие, у американцев хорошая команда. Немного не хватило нам сегодня. Надо исправляться, проделаем работу над ошибками.
Момент с пятой шайбой? Нас поймали на смене. Тренеры предупреждали, чтобы мы не менялись таким образом, но дисциплина подвела. Хороший подзатыльник получили сегодня, обидное поражение. Унывать не будем — разберем ошибки и дальше пойдем с хорошим настроением.
С Подколзиным и Николаевым играю впервые, тренеры доверяют - спасибо им. С такими партнерами как не сыграть? В моменте с моим голом Вася подобрал отскок — увидел меня на дальней шайбе, хорошо отдал, оставалось только попасть по шайбе.
У шведов техничная команда. Они обыграли нас на Кубке Глинки / Гретцки - нам есть, за что поквитаться. Получается, что это будет матч за второе место в группе. Будем выходить и доказывать, - приводит слова Амирова пресс-служба ФХР.
Добавим, что следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля. Соперником наших ребят станет команда Швеции, начало матча – в 20.30 по московскому времени.
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