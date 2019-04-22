Гертль стал первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертль признан первой звездой дня в НХЛ.
25-летний чешский нападающий забросил победную шайбу во втором овертайме шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Вегасом» (2:1 2OT). Этот гол стал для Гертля пятым в шести играх с «золотыми рыцарями».
Второй звездой назван голкипер «акул» Мартин Джонс. За 92 минуты игрового времени 29-летний канадец отразил 58 из 59 бросков соперника и установил клубный рекорд.
Третьей звездой выбран форвард «Бостона» Брэд Маршанд. 30-летний канадец оформил дубль и сделал результативную передачу в шестом матче серии с «Торонто» (4:2).
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