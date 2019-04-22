Оши перенес операцию на ключице и выбыл не неопределенный срок - Советский спорт
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22 апреля 2019 11:22ХоккейЛипкин Антон

Оши перенес операцию на ключице и выбыл не неопределенный срок

Форвард «Вашингтона» получил травму в четвертом матче серии с «Каролиной».

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши перенес операцию на ключице, которую он травмировал в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (1:2).

Как сообщает официальный сайт лиги, 32-летний американец выбыл на неопределенный срок.

Оши получил повреждение в третьем периоде в результате удара о борт после силового приема форварда «ураганов» Уоррена Фогеле.

Напомним, Оши пропустил пятый матч, который завершился крупной победой «столичных» (6:0). Теперь счет в серии стал 3-2 в пользу «Вашингтона». Шестой матч пройдет в понедельник на площадке «Каролины».

В нынешнем сезоне Оши набрал 54 (25+29) очка в 69 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) очка в четырех матчах плей-офф.

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