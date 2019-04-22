Брюс Кэссиди: В седьмом матче вы снова увидите такого же Маршанда

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал победу над «Торонто» (4:2) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Я считаю, что это был наш лучший матч, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – Мы понимали, что нам надо прибавить. Сегодня мы выполнили установку на игру, играли агрессивно, активно взаимодействуя с защитниками.
Я считаю, мы лучше сыграли в атаке. Это больше похоже на нас. Конечно, нам некуда отступать. Мы говорили в субботу, что нам нужно продемонстрировать наш лучший хоккей.
(Брэд) Маршанд прибавит. Матч №4 очень похож на сегодняшнюю игру. Он и (Патрис) Бержерон разминались перед игрой в холле. Если долго находишься в команде, можно почувствовать, что хоккеисты настроены очень решительно. Было очевидно, что он сделает все, чтобы продлить серию. В матче №7 вы снова это увидите. Такой он человек. За счет этого он стал элитным игроком в лиге».
Напомним, Маршанд оформил дубль и сделал одну голевую передачу в шестом матче. Решающая седьмая игра пройдет 23 апреля в Бостоне.
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