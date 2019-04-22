Московское «Динамо» объявило об изменениях в руководстве клуба

«Сегодня мы провели Совет Директоров. Основной вопрос — итоги выступления команды. Был сделан глубокий доклад, оценена работа тренерского штаба и менеджмента. Она была признана положительной.
По итогам председатель общества «Динамо» Стржалковский вручил награды Воронину, тренерскому штабу и игрокам команды, а так же пожелал дальнейших успехов.
Подана заявка в КХЛ для участия «Динамо» в сезоне-2019/20. Окончательный ответ по участию в КХЛ мы должны получить на этой неделе. Нынешнее юридическое лицо не прекращает существование, но в КХЛ команда будет играть под эгидой Автономной некоммерческой организации вместо ООО. С Шанцевым работодатель по собственной инициативе разорвал контракт. Сейчас гендиректором по документам является Евгений Кровопусков», - сообщил председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин, которого цитирует Sport24.ru.
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