Московское «Динамо» объявило об изменениях в руководстве клуба - Советский спорт
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22 апреля 2019 11:46ХоккейСметанникова Дарья

Московское «Динамо» объявило об изменениях в руководстве клуба

«Динамо» (Москва) в официальном релизе объявило о смене руководства клуба.

«Сегодня мы провели Совет Директоров. Основной вопрос — итоги выступления команды. Был сделан глубокий доклад, оценена работа тренерского штаба и менеджмента. Она была признана положительной.

По итогам председатель общества «Динамо» Стржалковский вручил награды Воронину, тренерскому штабу и игрокам команды, а так же пожелал дальнейших успехов.

Подана заявка в КХЛ для участия «Динамо» в сезоне-2019/20. Окончательный ответ по участию в КХЛ мы должны получить на этой неделе. Нынешнее юридическое лицо не прекращает существование, но в КХЛ команда будет играть под эгидой Автономной некоммерческой организации вместо ООО. С Шанцевым работодатель по собственной инициативе разорвал контракт. Сейчас гендиректором по документам является Евгений Кровопусков», - сообщил председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин, которого цитирует Sport24.ru.

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