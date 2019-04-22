Крикунов продолжит работать главным тренером московского «Динамо» - Советский спорт
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22 апреля 2019 11:54ХоккейСметанникова Дарья

Крикунов продолжит работать главным тренером московского «Динамо»

В завершившемся сезоне «Динамо» дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где проиграло ЦСКА (1-4 в серии).

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов останется на своем посту. Об этом сообщил председатель совета директоров Виктор Воронин, передает «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» достигло договоренности о новом контракте с Крикуновым на два года.

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