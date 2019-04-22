Крикунов продолжит работать главным тренером московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов останется на своем посту. Об этом сообщил председатель совета директоров Виктор Воронин, передает «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» достигло договоренности о новом контракте с Крикуновым на два года.
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