Робинсон, Григоренко и Метсола признаны лучшими игроками апреля в КХЛ - Советский спорт
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22 апреля 2019 12:07ХоккейСметанникова Дарья

Робинсон, Григоренко и Метсола признаны лучшими игроками апреля в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела итоги апреля.

Лучшим вратарем апреля стал голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола. Финский вратарь в четырех матчах месяца отразил 95,92% бросков, в среднем по 49 за игру, что является лучшим показателем месяца.

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон стал лучшим на своей позиции. Хоккеист вместе с армейцами одержал шесть побед из девяти матчей в апреле, набрав 5 (3+2) очков.

Лучшим нападающим признан Михаил Григоренко из ЦСКА, который в шести победных матчах набрал 7 (6+1) баллов. Форвард стал лучшим бомбардиром и лучшим снайпером плей-офф Кубка Гагарина.

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