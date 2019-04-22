Робинсон, Григоренко и Метсола признаны лучшими игроками апреля в КХЛ

Лучшим вратарем апреля стал голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола. Финский вратарь в четырех матчах месяца отразил 95,92% бросков, в среднем по 49 за игру, что является лучшим показателем месяца.
Защитник ЦСКА Мэт Робинсон стал лучшим на своей позиции. Хоккеист вместе с армейцами одержал шесть побед из девяти матчей в апреле, набрав 5 (3+2) очков.
Лучшим нападающим признан Михаил Григоренко из ЦСКА, который в шести победных матчах набрал 7 (6+1) баллов. Форвард стал лучшим бомбардиром и лучшим снайпером плей-офф Кубка Гагарина.
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