Валерий Шанцев: Я не подписывался работать начальником базы «Динамо» Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев покинул занимаемую должность.

Бывший губернатор Нижегородской области Шанцев прокомментировал уход с поста генерального директора «Динамо». Его место занял Евгений Кровопусков.

«У меня был контракт с прежним юридическим лицом, учредителем которого было общество «Динамо». Со мной подписывали контракт на пять лет, и теперь работодатель по собственной инициативе его разорвал. Все-таки начальником базы работать я не подписывался. Новая организация мне ничего не предлагает, я же не буду сам бегать и кричать, чтобы меня взяли. «Динамо» - это моя жизнь, моя любовь, буду ходить по мере свободы на матчи в Москве. Буду болеть за «Динамо», и иногда еще — за «Торпедо», - цитирует Шанцева «Р-Спорт».

Сегодня стало известно, что в следующем сезоне КХЛ будет выступать новое юридическое лицо – АНО «ХК Динамо-Москва».