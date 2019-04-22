«Автомобилист» продлил контракт с Бодровым Защитник останется в клубе из Екатеринбурга еще на два года.

«Автомобилист» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Денисом Бодровым. Новое соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В завершившемся сезоне Бодров провел 48 матчей за «Автомобилист» в регулярном чемпионате, набрав 14 (3+11) очков. В семи играх плей-офф защитник забросил одну шайбу.

Напомним, что в полуфинале плей-офф Восточной конференции «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 1-4.