«Автомобилист» продлил контракт с Бодровым

«Автомобилист» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Денисом Бодровым. Новое соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.
В завершившемся сезоне Бодров провел 48 матчей за «Автомобилист» в регулярном чемпионате, набрав 14 (3+11) очков. В семи играх плей-офф защитник забросил одну шайбу.
Напомним, что в полуфинале плей-офф Восточной конференции «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 1-4.
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