Ушел из жизни легендарный чешский тренер ИИХФ Людек Букач - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:16Хоккей

Ушел из жизни легендарный чешский тренер ИИХФ Людек Букач

На 83-м году жизни скончался экс-гаставник сборных Чехословакии, Чехии, Германии, Австрии и Польши, чемпион мира 1996 года Людек Букач.

По сообщению официального сайта Международной хоккейной федерации, на 83-м году скончался бывший чехословацкий хоккеист и легендарный тренер Людек Букач.

В качестве игрока в составе сборной Чехословакии Букач дважды становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата мира. С 1979 по 1985 год он возглавлял сборную Чехословакии. С 1994 по 1997 годы возглавлял сборную Чехии, с которой в 1996 году победил на мировом первенстве.

В 2007 году Букач был введён в Зал славы IIHF. Причины его смерти не сообщаются.

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