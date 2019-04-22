Ушел из жизни легендарный чешский тренер ИИХФ Людек Букач

Андрей Ещенко: Мы успокоились, когда забили второй мяч После матча «Спартак» – «Енисей» своими впечатлениями об игре поделились защитник хозяев Андрей Ещенко и игрок обороны гостей Алексей Грицаенко.

Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спали В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛ Первые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину» «Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».

Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцам На чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша команда дала бой фавориту сборной США (3:6), но сохранила шансы на второе место в группе.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Нескучный суд на Кокориным и Мамаевым, Карпин победитель, Мбаппе против Пеле. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 23 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.