Ушел из жизни легендарный чешский тренер ИИХФ Людек Букач

По сообщению официального сайта Международной хоккейной федерации, на 83-м году скончался бывший чехословацкий хоккеист и легендарный тренер Людек Букач.
В качестве игрока в составе сборной Чехословакии Букач дважды становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата мира. С 1979 по 1985 год он возглавлял сборную Чехословакии. С 1994 по 1997 годы возглавлял сборную Чехии, с которой в 1996 году победил на мировом первенстве.
В 2007 году Букач был введён в Зал славы IIHF. Причины его смерти не сообщаются.
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