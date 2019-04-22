Нападающий Да Коста не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира

Как отмечается в сообщении, 29-летний форвард считает, что ему необходим отдых после тяжелого сезона в КХЛ, он хочет пропустить несколько недель. Французский форвард решил отказаться от участия в чемпионате мира.
В сезоне-2018/19 Да Коста провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 48 очков (22 гола и 26 результативных передач), в 8 играх плей-офф записал себе в актив 3 очка (1+2).
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