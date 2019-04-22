Латвия и Белоруссия набрали очки на юниорском чемпионате мира по хоккею - Советский спорт
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22 апреля 2019 19:14Хоккей

Латвия и Белоруссия набрали очки на юниорском чемпионате мира по хоккею

Белорусы отыгрались с 0:3 у Швейцарии, но проиграли в овертайме, латвийская команда «всухую» одолела Словакию.

Сборная Белоруссии совершила камбэк в матче со Швейцарией, но уступила в овертайме со счётом 4:5. К 15-й минуте белорусская команда уступала в три шайбы, но сумела вернуться в игру и сравнять счёт к середине третьего периода. До конца основного времени в матче было забито ещё два гола, решающую заброшенную шайбу в овертайме записал в актив Янник Канова. У Белоруссии после четырёх игр на счету две победы, она занимает второе место в группе «А».

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Словакии, встреча завершилась со счётом 2:0. Заброшенными шайбами отметились защитник Эрнест Ошениекс и нападающий Ральф Евдокимов. Сухой матч оформил вратарь Артур Шилов. Для Латвии это первая победа за три матча на турнире, у словаков четыре поражения. Латвийцы сохранили прописку в элитном дивизионе на следующий сезон и вышли в четвертьфинальную стадию.

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