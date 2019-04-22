Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России

36-летний Илья Ковальчук вместе с командой не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Ветеран провёл непростой сезон, периодически не попадая в состав и конфликтуя с главным тренером Уилли Дежарденом. В регулярном чемпионате Ковальчук принял участие в 64 встречах, сумев заработать 34 (16+18) балла при показателе полезности "минус 26" и 10 минутах штрафного времени. Среднее игровое время россиянина чуть превышало 16 минут за матч.
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
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