Цулыгин остается главным тренером «Салавата Юлаева» - Советский спорт
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22 апреля 2019 19:35Хоккей

Цулыгин остается главным тренером «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным, сообщил генеральный директор команды.

«Салават Юлаев» продлил контракт с Николаем Цулыгиным на один сезон. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Курносов.

Цулыгин провел свой первый сезон в качестве главного тренера «Салавата». Команда заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ, после чего уфимцы дошли до финала Восточной конференции КХЛ, одолев «Магнитку» (4-2 в серии) и «Автомобилист» (4-1 в серии).

В финале Восточной конференции «Салават» проиграл серию «Авангарду» со счетом 2-4.

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