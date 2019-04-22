Цулыгин остается главным тренером «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» продлил контракт с Николаем Цулыгиным на один сезон. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Курносов.
Цулыгин провел свой первый сезон в качестве главного тренера «Салавата». Команда заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ, после чего уфимцы дошли до финала Восточной конференции КХЛ, одолев «Магнитку» (4-2 в серии) и «Автомобилист» (4-1 в серии).
В финале Восточной конференции «Салават» проиграл серию «Авангарду» со счетом 2-4.
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