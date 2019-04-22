В финале Кубка Харламова будет седьмой матч В шестом матче «Локо» отыгрался за две минуты и вырвал победу в овертайме.

В шестом финальном матче Кубка Харламова хозяева – хоккеисты «Локо», - имели подавляющее преимущество по всем компонентам. Несмотря на это до самого конца матча шайбы влетали только в хозяйские ворота. В первом периоде Максим Седов открыл счет, а в третьем Максим Рассейкин удвоил преимущество «Авто».

Ярославцы спаслись за две последние минуты основного времени, отыграв обе шайбы. А уже в начале овертайма Георгий Иванов поставил победную точку. «Локо» выиграл 3:2 и сравнял счет в серии - 3-3.

Решающий, седьмой матч серии, в котором точно будет выявлен обладатель Кубка Харламова, пройдет в Екатеринбурге 24 апреля.

Чемпионат МХЛ. Кубок Харламова. Финал. Матч № 6

«Локо» (Ярославль) – «Авто» (Екатеринбург) – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1 – 1:0).

Счет в серии: 3 – 3.

Голы: 0:1 - Седов (15:36). 0:2 – Рассейкин (Галкин, Переляев, 45:26). 1:2 – Каюмов (Иванов, 57:59). 2:2 – Денисенко (Громов, 59:17). 3:2 – Иванов (Коваленко, Гловацкий, 63:40).

Вратари: Окоряк – Галкин.

Броски: 94-30. Броски в створ: 50-16. Вбрасывания: 31-20. Штраф: 2-8.

Судьи: Макашов, Скордяев

22 апреля 2019 года. Ярославль. «Арена-2000 Локомотив».