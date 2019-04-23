НХЛ назвала трех звезд игрового дня - Советский спорт
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23 апреля 2019 09:02ХоккейСметанникова Дарья

НХЛ назвала трех звезд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги дня, назвав трех лучших хоккеистов.

Защитник «Даллас Старз» Джон Клингберг стал главной звездой дня. Хоккеист забросил решающую шайбу в овертайме в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ, 4-2 в серии).

Второй звездой дня признан форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, который забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2, 3-3).

Тройку лучших замкнул вратарь «Далласа» Бен Бишоп, который отразил 47 из 48 бросков.

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