Рирден – об отмене гола Овечкина: Это решение не может быть предметом для споров (видео) «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» (2:5) в шестом матче серии первого раунде плей-офф НХЛ.

В матче судья отменил шайбу капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в третьем периоде. Ситуацию прокомментировал главный тренер Тодд Рирден.

«С нашего угла было видно, что шайба была свободна. Но лига и судьи приняли свое решение. И это решение не может быть предметом для споров», — приводит слова Рирдена The Washington Post.

Счет в серии стал 3-3. Решающий матч состоится 25 апреля на льду «Вашингтона».