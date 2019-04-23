Генеральный менеджер «Ак Барса»: Переговоры с будущим тренером вышли на финальную стадию

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о переговорах с будущим тренером казанской команды.
«Мы знаем о беспокойстве наших болельщиков за будущее команды, поэтому хотим сообщить, что переговоры с будущим главным тренером вышли на финальную стадию. Это ответственный и важный вопрос, с которым клуб не сталкивался долгое время, поэтому выбор должен быть взвешенным, с учетом всех интересов «Ак Барса», - приводит слова Якубова пресс-служба клуба.
«Ак Барс» в завершившемся сезоне вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф, проиграв «Авангарду» (0-4 в серии).
Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 годах), а также становился чемпионом суперлиги (2006).
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