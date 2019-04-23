Байрон Дафо: Мое первое впечатление о России – это барак. Ужас! - Советский спорт
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23 апреля 2019 12:19ХоккейЛипкин Антон

Байрон Дафо: Мое первое впечатление о России – это барак. Ужас!

В 2005 году канадец провел один месяц в «Авангарде».

Бывший голкипер Байрон Дафо в подкасте других бывших игроков – Пола Биссоннетта и Райана Уитни – вспомнил время, проведенное в «Авангарде».

«Это были худшие 30 дней моей жизни, – приводит Eurosport слова Дафо. – Я еще напишу книгу об этом, там будут приключения в стиле Джеймса Бонда. Первый день я провел в армейском бараке, где ждал, пока мне искали квартиру. Мое первое впечатление о России – это барак. Ужас!

Я сыграл пару матчей, все было хорошо, пока я не дернул пах. Я подъехал к тренеру и говорю ему на ломаном русском, что не могу играть». Он мне: «Ты должен!» Я ему: «Нет, не буду». И пошел в раздевалку. Меня отправили к доктору, а там, как в фильме ужасов: мигающая лампочка, ничего не видно толком. На следующий день президент «Авангарда» – мужик в смешном костюме и такими же усами зовет к себе в офис, сует под нос контракт и говорит: «Подписывай!» А там все на русском. Я отказался.

Как потом оказалось, доктор сказал ему, что я получил серьезную травму еще до перехода в «Авангард». Поэтому мою зарплату сократили с миллиона до 400 тысяч. Переводчица говорит мне: «Подписывай, а то ничего не получишь». А я уже провел в Омске месяц, скоро должна прийти первая зарплата.

Я получил чек – уже с уменьшенной зарплатой, закинул на счет и собрал вещи».

Напомним, в НХЛ Дафо выступал за «Вашингтон», «Лос-Анджелес», «Бостон» и «Атланту».

В 2005 году он подписал контракт с «Авангардом», но провел только два матча за вторую команду.

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