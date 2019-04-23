«Спартак» продолжит выступать на арене в «Парке Легенд» - Советский спорт
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23 апреля 2019 16:06Хоккей

«Спартак» продолжит выступать на арене в «Парке Легенд»

Хоккейный клуб «Спартак» продолжит выступление в «Парке Легенд» на «ЦСКА АРЕНЕ».

Как сообщает пресс-служба московской команды, договор клуба с комплексом «ЦСКА АРЕНА» подписан на ближайшие два сезона.

Отмечается, что переговоры с руководством спортивного комплекса носили конструктивный характер, стороны удовлетворены совместной работой в прошлом и нынешнем сезонах и выразили общую надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

«Мы рады, что в ближайшие два сезона «Спартаку» не придется уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство - заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды. Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых «Спартак» с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу. До встречи на хоккее!», - говориться в сообщении, опубликованном на официальном сайте красно-белых.

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