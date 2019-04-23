«Спартак» пожелал певице МакSим скорейшего выздоровления после ДТП

Хоккейный «Спартак» обратился к певице МакSим и пожелал ей скорейшего выздоровления после дорожно-транспортного происшествия.
«Желаем нашей любимой МакSим, попавшей сегодня в серьезное ДТП, скорейшего выздоровления.
Марина, все будет хорошо! И мы еще обязательно споем вместе», – говорится в сообщении красно-белых в твиттере.
Ранее во вторник менеджер 35-летней певицы Маргарита Соколова сообщила о том, что МакSим, попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву. Предположительно восстановление певицы продлится еще около месяца.
Напомним, что в нынешнем сезоне МакSим выступала на матче «Спартака».
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