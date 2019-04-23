«Локомотив» не подтвердил переход Елесина в «Калгари» Инсайдер Фридман сообщил, что защитник «Локомотива» подписал контракт с «огоньками».

«Локомотив» не подтвердил информацию о том, что защитник команды Александр Елесин подписал контракт с «Калгари».

«Позвоните в «Калгари», узнайте у них. Мы подтвердить информацию не можем», – приводит News.ru слова пресс-атташе клуба Александра Саханова.

Напомним, журналист Пэт Стейнберг сообщил, что «огоньки» подписали защитника, имя которого не сообщается. После этого инсайдер Эллиотт Фридман предположил, что этим игроком является Елесин.

Напомним, Елесин дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/2017 в составе «Амура», а следующие два года провел в «Локомотиве».

Всего в 128 матчах в КХЛ он набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «–4» и 124 минутах штрафа.