Иван Телегин – о победе в Кубке Гагарина: Долгие годы мы шли к этому

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин обратился к болельщикам после победы в Кубке Гагарина.
«Дорогие болельщики, спасибо за поддержку! Долгие годы мы шли к этому вместе! Я благодарен команде, тренерскому штабу и всей нашей дружной красно-синей семье ЦСКА! ЦСКА всегда будет первым!» – сказал игрок клубной пресс-службе.
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