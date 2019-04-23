Иван Телегин – о победе в Кубке Гагарина: Долгие годы мы шли к этому - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 22:26ХоккейГичунцев Артур

Иван Телегин – о победе в Кубке Гагарина: Долгие годы мы шли к этому

Армейцы переиграли в финале омский «Авангард» (4-0) и впервые в истории выиграли трофей.

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин обратился к болельщикам после победы в Кубке Гагарина.

«Дорогие болельщики, спасибо за поддержку! Долгие годы мы шли к этому вместе! Я благодарен команде, тренерскому штабу и всей нашей дружной красно-синей семье ЦСКА! ЦСКА всегда будет первым!» – сказал игрок клубной пресс-службе.

23/04 07:30Хоккей
Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь!Итоги дня НХЛ в обзоре «Советского спорта».
22/04 16:15Хоккей
У «Динамо» опять сменилось руководство. По идее, оно будет богаче и сильнее22 апреля состоялся совет директоров московского «Динамо», на котором было объявлено о глобальных изменения в клубе. Обо всем по порядку.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
23/04 12:00Футбол
Кто сотворит сенсацию на финише – ЦСКА или «Спартак»? Колонка Юрия ЦыбаневаСпособен ли чемпионат в оставшихся шести турах чем-то радикально удивить?
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/04 18:00Хоккей
Боб Хартли: Мы – не чемпионы. Мы – победители!А вот и интервью с невероятно крутым тренером – Бобом Хартли, который в первый же год работы в КХЛ вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина.
23/04 21:30Футбол
Адвокаты Кокорина: Никакого сотрясения мозга у Пака не былоВо вторник адвокаты Кокорина-старшего Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова рассказали о ходе процесса и подготовке своего подзащитного к допросу, который пройдет в четверг.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
22/04 21:00Хоккей
Скудра – в «Тракторе». Будет закручивать гайки?Когда все цивилизованное человечество уже собиралось на честно заработанные ими выходные, на официальном сайте челябинского «Трактора» появилось сообщение о том, что главным тренером команды назначен Петерис Скудра. А ведь это ни что иное, как смена эпох. 
23/04 19:00Футбол
«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!»На судебных заседаниях по делу Кокорина и Мамаева присутствуют не только родственники обвиняемых, но и обыватели, решившие поддержать «узников Бутырки». Среди них – московский пенсионер Анатолий Маченков, который поделился с нашим корреспондентом своими мыслями о процессе.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
23/04 22:30Футбол
Максим Боков: Преследователи «Зенита», берите пример с долматовского ЦСКА!Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» вспоминает 1998 год, когда армейцы, за которых он тогда выступал, завершили чемпионат серией из 12 побед и почти догнали «Спартак».
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
23/04 14:00Футбол
Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие. Эксклюзив, полная версия!Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008, который около часа отвечал на самые острые и актуальные вопросы. Получилось захватывающее интервью.
Новости
22:28 Футбол Нападающий «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги
22:26 Хоккей Иван Телегин – о победе в Кубке Гагарина: Долгие годы мы шли к этому
22:16 Теннис Родина не смогла выйти во второй круг турнира в Стамбуле
22:10 Футбол СМИ: «Ювентус» отказался от услуг Марсело
22:06 Баскетбол «Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и повел в серии плей-офф
22:00 Футбол Арсен Венгер: Виейра справится с ролью главного тренера «Арсенала»
21:46 Футбол Месси остался в запасе «Барселоны» на матч с «Алавесом»
21:34 Футбол Диего Симеоне – о продлении контракта с Облаком: Это было важно как для него, так и для «Атлетико»
21:26 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Матч с «Манчестер Сити» - возможность реабилитироваться за игру с «Эвертоном»
21:08 Футбол Хохлов не включил Рауша в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом»
20:54 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Может, у Ковтуна получится построить успешную тренерскую карьеру
20:53 Футбол Клаудио Маркизио: Как видите, я смог помочь «Зениту»
20:36 Футбол Зидан намерен продать Куртуа и сделать ставку на Наваса
20:30 Футбол Лука Модрич: Надеюсь сыграть еще 100 матчей за «Реал»
20:09 Фигурное катание Алексей Ягудин: Ковтун был ярким спортсменом, представлявшим нашу страну
19:59 Футбол Адвокат Кокорина: Завтра в СИЗО приедут двое врачей из «Зенита»
19:56 Футбол Гомеш может покинуть «Барселону» за 20 млн евро
19:45 Хоккей Свечников может сыграть в решающем матче серии с «Вашингтоном»
19:40 Футбол «Амьен» – «Страсбург». Главным арбитром матча выступит женщина
19:27 Теннис Кузнецова вышла во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв Буюкакчай
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика