Иван Телегин – о победе в Кубке Гагарина: Долгие годы мы шли к этому

Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь! Итоги дня НХЛ в обзоре «Советского спорта».

У «Динамо» опять сменилось руководство. По идее, оно будет богаче и сильнее 22 апреля состоялся совет директоров московского «Динамо», на котором было объявлено о глобальных изменения в клубе. Обо всем по порядку.

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме С 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Кто сотворит сенсацию на финише – ЦСКА или «Спартак»? Колонка Юрия Цыбанева Способен ли чемпионат в оставшихся шести турах чем-то радикально удивить?