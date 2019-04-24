Тренер юниорской сборной России: Шведы не удивили нас, просто мы должны играть лучше В ¼ финала национальной команде предстоит сыграть со сборной Белоруссии.

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов ответил на вопросы СМИ после поражения от команды Швеции (0:3) на групповом этапе ЮЧМ-2019.

«В прошедшем матче не хватило забитых шайб, плохо лезли на ворота соперника. Шведы молодцы, блокировали броски наших защитников, не давая доводить шайбу до ворот и не давая нашим нападающим доигрывать шайбы. Соперники показали самоотверженную, дисциплинированную игру, она принесла им результат. Мы, к сожалению, не смогли пробиться к их воротам, а они свои моменты реализовали.

Шведы не удивили нас, просто мы должны играть лучше, мы можем играть лучше, эту команду просто так, не показав свой лучший хоккей, не обыграешь. Не сказалось ли поражение от США? Хоккейная жизнь такова, что есть поражения и есть победы, нельзя быть впечатлительными и делать из каждого поражения трагедию. Нужно делать правильные выводы.

Нам дали всего одну возможность для большинства, хотя поводов было гораздо больше, по моему мнению. Но судьям виднее. Нам нужно минимизировать наши нарушения, чтобы повода вообще не давать.

Нужно провести анализ соперника по четвертьфиналу, выявить положительные и отрицательные стороны их игры, а также скорректировать свои действия. Соперник непростой, несмотря на то что многие не считают Белоруссию хоккейной державой, но именно эта команда достаточно хороша, она обыграла финнов и чехов. Поэтому настрой будет самый серьезный. Эта сборная играет в одном составе в чемпионате Белоруссии среди профессиональных команд, среди мужчин, имеет победы, этот опыт идет им на пользу. Команда хорошая, с ними мы играли товарищеский матч, он был далеко не самым простым. Нужно настраиваться на серьезное сопротивление», – цитирует специалиста ТАСС.