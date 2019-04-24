Брызгалов – о победе «Сан-Хосе» над «Вегасом»: Шекспиру завидно - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 09:50ХоккейСметанникова Дарья

Брызгалов – о победе «Сан-Хосе» над «Вегасом»: Шекспиру завидно

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся решающий матч серии четвертьфинала Кубка Стэнли в Западной конференции.

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимал «Вегас Голден Найтс» и победил в овертайме со счетом 5:4. Отметим, что в третьем периоде «Шаркс» проигрывали 0:3, и за четыре с небольшим минуты в большинстве сумели забросить четыре шайбы.

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал исход матча: «Какая драма в аквариуме «акул». Шекспиру, вероятно, завидно».

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу «Сан-Хосе». В полуфинале Западной конференции команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

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