Ярославский «Локо» третий раз в своей истории выиграл Кубок Харламова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 18:55Хоккей

Ярославский «Локо» третий раз в своей истории выиграл Кубок Харламова

В седьмом матче финала ярославцы в Екатеринбурге с минимальным счетом обыграли «Авто».

В седьмом матче финальной серии плей-офф ярославский «Локо» на выезде обыграл «Авто» со счетом 1:0 и завоевал Кубок Харламова.

Единственную шайбу матче в начале второго периода забросил Максим Денежкин. Финальный штурм хозяев с заменой вратаря на шестого полевого игрока к результату не привел.

Ярославцы в третий раз за четыре года выиграли главный трофей МХЛ. Ранее они завоевывали Кубок Харламова в сезоне-2015/16 и 2017/18. По два раза кубком владели «Красная Армия» и «Омские Ястребы».

Чемпионат МХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Матч № 7

«Авто» (Екатеринбург) – «Локо» (Ярославль) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Счет в серии: 3 – 4.

Гол: 0:1 - Денежкин (Громов, Гловацкий, 23:44).

Вратари: Галкин - Исаев.

Броски: 59-66. Броски в створ: 36-40. Вбрасывания: 28-26. Штраф: 6-8.

Судьи: Колонутов, Макашов.

24 апреля 2019 года. Екатеринбург. КРК «Уралец».

18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
24/04 16:45Футбол
Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
23/04 21:30Футбол
Адвокаты Кокорина: Никакого сотрясения мозга у Пака не былоВо вторник адвокаты Кокорина-старшего Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова рассказали о ходе процесса и подготовке своего подзащитного к допросу, который пройдет в четверг.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
23/04 16:00Хоккей
Овечкин и его «Вашингтон» вылетят из Кубка Стэнли? Как они оказались на краю пропасти?Команда Александра Овечкина рискует вылететь из Кубка Стэнли уже в первом раунде.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
24/04 16:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
23/04 23:00Хоккей
Едем к белорусам. В четвертьфинале ЮЧМ наши встретятся с главными возмутителями спокойствияПоследний матч в группе на ЮЧМ в Швеции сборной России не удался. Наши грешили удалениями и не смогли распечатать ворота хозяев турнира (0:3).
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
24/04 12:00Футбол
«Хетафе» – самый неожиданный претендент на билет в Лигу чемпионов от ИспанииЗа пять туров до конца сезона четвертое лигочемпионское место в примере занимает «Хетафе». В четверг он принимает соседа по таблице – мадридский «Реал».
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
23/04 23:30Хоккей
Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят?Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
Новости
19:52 ММА Полицейские, избивавшие отца чемпиона по MMA, пройдут психиатрическую экспертизу
19:47 Футбол «Зенит» — «Динамо»: составы команд
19:42 Хоккей Казахстанская «Сарыарка» выиграла главный трофей ВХЛ – Кубок Петрова
19:30 Хачанов проиграл Пелье на турнире в Барселоне
19:10 Хоккей Ковальчук начнет матч с Латвией во втором звене
18:55 Хоккей Ярославский «Локо» третий раз в своей истории выиграл Кубок Харламова
18:41 Футбол Пресс-секретарь «Зенита» – о состоянии Кокорина: Ситуация все время ухудшается
18:26 Футбол ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ
18:19 Футбол Андрей Коновалов: Не сказал бы, что «Арсенал» – слабая команда. Это сильный соперник
18:08 Футбол Равиль Сабитов: «Динамо» не вылетит в ФНЛ, а «Зенит» может потерять настрой
17:53 Футбол «Ростов» – «Локомотив». Стартовые составы
17:46 Футбол Андрей Пятницкий: С нетерпением жду матча «Арсенал» – «Спартак», он обещает быть интересным
17:25 ММА Бывший тренер Нурмагомедова рассказал, что боец покинул его команду из-за конфликта
17:11 ММА Бывший тренер Нурмагомедова: Хабиб всегда хотел чемпионской славы
17:04 Теннис Звонарева проиграла Азаренко и не смогла выйти во 2-й круг турнира в Штутгарте
16:55 Футбол Конте может возглавить «Рому». Ему предложили контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон
16:37 Футбол Валерий Гладилин: «Арсенал» будет очень сложным соперником для «Спартака»
16:20 Футбол Бубнов считает, что «Локомотив» обыграет «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ
16:05 ММА Источник: Отец чемпиона мира по ММА скончался в больнице. Он был избит полицейскими
15:44 Теннис Гаспарян обыграла Бузарнеску и вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика