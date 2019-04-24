Ярославский «Локо» третий раз в своей истории выиграл Кубок Харламова

В седьмом матче финальной серии плей-офф ярославский «Локо» на выезде обыграл «Авто» со счетом 1:0 и завоевал Кубок Харламова.
Единственную шайбу матче в начале второго периода забросил Максим Денежкин. Финальный штурм хозяев с заменой вратаря на шестого полевого игрока к результату не привел.
Ярославцы в третий раз за четыре года выиграли главный трофей МХЛ. Ранее они завоевывали Кубок Харламова в сезоне-2015/16 и 2017/18. По два раза кубком владели «Красная Армия» и «Омские Ястребы».
Чемпионат МХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Матч № 7
«Авто» (Екатеринбург) – «Локо» (Ярославль) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Счет в серии: 3 – 4.
Гол: 0:1 - Денежкин (Громов, Гловацкий, 23:44).
Вратари: Галкин - Исаев.
Броски: 59-66. Броски в створ: 36-40. Вбрасывания: 28-26. Штраф: 6-8.
Судьи: Колонутов, Макашов.
24 апреля 2019 года. Екатеринбург. КРК «Уралец».
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